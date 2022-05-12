«Реал» — «Леванте»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Леванте» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 1.88.



«Реал» — чемпион. В выходные Анчелотти выпустил смешанный состав на дерби с «Атлетико». Не играли многие ведущие игроки, включая Куртуа и Бензема. Винисиус и Модрич вышли не в старте. «Реал» уступил — 0:1, хотя в конце имел массу моментов, чтобы забить.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Я не думаю, что Анчелотти будет совсем уж беречь всех футболистов перед финалом Лиги чемпионов, так можно и тонус потерять. Просто где-то не на всю игру будут выходить лидеры. Только травмированные получат полноценный отдых, как тот же Алаба.



«Леванте» близок к вылету, в этом туре он может случиться официально. 6 очков отделяют «Леванте» от «Кадиса», для 3-го тура это много. Хотя «Леванте» неплохо выглядит в последнее время — выиграли у «Реала Сосьедад», была ничья в дерби с «Валенсией». Но не верю, что получится что-то зацепить.

«Реал» просто так проигрывать не станет. Он и в эконом-режиме может забить несколько мячей аутсайдеру, тем более что Родриго, Винисиус и Асенсио полны желания. Может, Йовичу дадут шанс проявить себя», — сказал Титов.



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Промес: Россия — мой дом, мне тут комфортно.



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