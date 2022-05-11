«Реал» — «Леванте». Карим Бензема отдохнул и готов разрывать

12 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Леванте». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех клуба из Валенсии оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Реал» — «Леванте» 12 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Леванте» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.51.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Леванте» (12.05.2022)

12 мая на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 36-го тура испанской Примеры, где мадридский «Реал» примет «Леванте». Хозяева уже стали чемпионами и вовсю готовятся к финалу Лиги чемпионов. Гости же располагаются в зоне вылета и борются за выживание.

В матче последнего тура чемпионата Испании «Реал» уступил «Атлетико» (0:1). Поражение стало четвёртым за весь сезон в Ла Лиге. Стоит заметить, что неудача напрямую связана с желанием Карло Анчелотти дать отдых игрокам основы. Тренер выпустил на матч по большей части резервный состав, который не сумел ничего противопоставить «матрасникам».



Смотрелись «сливочные» неплохо, но ощущалась нехватка реализации. Наиболее заметно было отсутствие лучшего бомбардира — Карима Бензема. Нападающий показал себя во всей красе в полуфинальных противостояниях с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Итальянский тренер решил не рисковать здоровьем самого ценного актива.



Француз в текущем сезоне просто бесподобен. На счету 43 гола в 43 официальных матчах за «Реал». По сути, именно форвард вывел свой клуб в финал Лиги чемпионов. На предыдущих стадиях бомбардир творил невероятное, забивая из всевозможных позиций и добывая тем самым необходимый результат. За счёт этого голеадор является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

На шестом месте сокомандник — Винисиус Жуниор. На примере бразильца прекрасно видно, что своей игрой Бензема вдохновляет партнёров. Казалось, что они справятся с «Атлетико» без него. Однако план Анчелотти не сработал. В целом успехи в первенстве уже не так важны для специалиста, однако имидж и тонус подопечных сохранить необходимо.



У «Леванте» совсем другие цели на остаток сезона. Клуб располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Ла Лиги и рискует вылететь во второй по значимости дивизион страны. От безопасной 17-й строчки его отделяет пропасть в шесть очков. Мотивация на высоте, но результаты совсем не внушают доверия.



За 35 противостояний в чемпионате Испании коллектив из Валенсии добыл лишь шесть побед, причём большая их часть была одержана над аутсайдерами и нестабильными клубами первенства. Также 11 раз сыграл вничью и потерпел 18 поражений. Пропустил за этот период 67 мячей, а сам забил только 44.

Под занавес сезона подопечные Алессио Лисси ожидаемо активизировались, но в последних семи турах Ла Лиги добыли весьма противоречивые результаты. Сначала проиграли «Осасуне» (1:3), затем одолели отдавший все силы в Лиге чемпионов «Вильярреал» (2:0), уступили «Барселоне» (2:3), обыграли скромную «Гранаду» (4:1), проиграли «Севилье» (2:3), поделили очки с «Валенсией» (1:1).

Также победили «Реал Сосьедад» (2:1). Наиболее интересен как раз этот случай. Клуб из Сан-Себастьяна выглядел предпочтительнее, несмотря на то что пребывал явно не в лучшем расположении духа. В течение всего текущего розыгрыша ему докучала плохая реализация. Она же сказалась на результате противостояния с «Леванте».



«Лягушки» с трудом дотерпели до 90-й минуты, заработали пенальти, который реализовал Гонсало Мелеро. Со «сливочными» такой фокус вряд ли прокатит. В грядущем матче, который состоится на «Сантьяго Бернабеу», наверняка примет участие Карим Бензема. Французу необходимо сохранить тонус, чтобы дать мощный отпор «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов.



За 17 встреч на домашнем стадионе мадридцы потерпели лишь одно поражение и четыре раза сыграли вничью. В остальных противостояниях одержали верх над соперниками и забили очень много. Ненадёжной обороне команды из Валенсии наверняка затолкают пару-тройку мячей. Потому возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.88.

Карло Анчелотти, вероятно, ещё раз постарается выделить игровое время молодым футболистам, что пойдёт только на пользу результативности. В матче с «Атлетико» на воротах стоял не основной голкипер — Андрей Лунин. Стоит заметить, провёл очень неплохой матч. Не сумел парировать лишь 11-метровый удар. В этот раз украинец может получить ещё один шанс. Посмотрим, как себя проявит.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Леванте» 12 мая 2022 года

«Реал» имеет в своём арсенале потрясающего Карима Бензема. Отдохнув после встреч с «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов, француз определённо появится на поле и порадует болельщиков своим потрясающим уровнем игры. Если так, то у «Леванте» нет шансов на победу или даже хотя бы ничью. Думаем, хозяева одержат результативную победу.



Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.88.