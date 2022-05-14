«Локомотив» — «Динамо»: прямой эфир, смотреть онлайн дерби, трансляция, какой канал

Сегодня, 14 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо». Начало игры — в 16:30 мск.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 4.10.
Прямую трансляцию московского дерби можно будет найти на сайте matchtv.ru.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех красно-зелёных оценён экспертами в 4.33. Ставки на ничью принимаются за 4.10.
Аналитики также считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.
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