Ян Блахович — Александар Ракич: прямой эфир, смотреть онлайн, прогнозы, ставки на бой

В ночь с 14 на 15 мая в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC Fight Night. В его главном бою в полутяжёлом весе сойдутся бывший чемпион Ян Блахович и третий номер рейтинга Александар Ракич.
Прогноз на бой Блахович — Ракич с коэффициентом 3.50.
Прямую трансляцию из Лас-Вегаса можно будет найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире бой покажет «Матч! Боец». Начало главного противостояния вечера состоится не ранее 5:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом Ракича. Поставить на австрийского спортсмена можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 64% вероятности. Шансы Блаховича аналитики оценили коэффициентом 2.50 — 40% вероятности.
На то, что бой будет полным, можно сделать ставку с коэффициентом 2.15. На то, что поединок завершится досрочно, букмекеры предложили коэффициент 1.65.
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