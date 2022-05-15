«Краснодар» — ЦСКА: эксперты назвали шансы команд в матче чемпионата России

Сегодня, 15 мая, в Краснодаре состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Александр Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 7.00.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 43% вероятности. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.64 — 27% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 3.88.



Аналитики также уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

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