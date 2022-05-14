«Краснодар» — ЦСКА. Братья Березуцкие исчерпают лимит доверия

Армейцы одержали в РПЛ всего одну победу за два месяца. Вряд ли это то, чего хотело руководство.

15 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.64. Ставки на ничью принимаются за 3.88.

Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 3.16.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 15 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (15.05.2022)

Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести всего два тура. 15 мая состоятся три встречи 29-го тура. В самой поздней из них на стадионе «ФК Краснодар» местный «Краснодар» примет ЦСКА. Оппонентов в турнирной таблице разделяет всего один балл. Хозяева находятся в роли догоняющих.

В последних шести встречах в чемпионате России «Краснодар» добыл достаточно неплохие результаты. За этот период клуб потерпел лишь два поражения — от «Крыльев Советов» (0:2) и «Зенита» (1:3). Также сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1), а победы одержал над «Рубином» (1:0), «Ростовом» (2:1) и «Локомотивом» (1:0).

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Учитывая то, что команду зимой покинули легионеры, краснодарцев за такие итоги вполне можно похвалить. Особого внимания заслуживает Александр Сторожук. Путём ошибок и неудач наставник сумел собрать из имеющихся резервов рабочий пазл. Именно благодаря его стараниям клуб не спустился вниз в турнирной таблице РПЛ.



Не последнюю роль в этом сыграл и Матвей Сафонов. Пожалуй, именно голкипер на данный момент является наиболее ценным активом «быков». Уже не первый год вратарь демонстрирует высокий уровень и привлекает к себе внимание топовых клубов. Благодаря его стараниям за 28 туров в чемпионате России краснодарцы пропустили только 29 мячей.

Не так уж и много с учётом того, что сейчас большая часть состава команды из Краснодара — совсем молодые игроки. Некоторые из них имели игровую практику лишь в молодёжном первенстве и ФНЛ. Несмотря на это, коллектив обладает завидным боевым духом и желанием доказывать свою состоятельность. Это может сильно осложнить жизнь ЦСКА.



Тем более что армейцы сейчас пребывают явно не в лучшем расположении духа. За последние шесть встреч в чемпионате России добыли лишь одну победу — над «Динамо» (1:0). Вничью сыграли с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1), а поражения потерпели от «Химок» (2:4), «Ахмата» (0:2) и «Сочи» (0:1). Результаты так себе.



Усугубляют положение москвичей кадровые потери. Грядущий матч пропустят Бруно Фукс и Юсуф Языджи. Турок присоединился к коллективу зимой и мощно усилил атакующую линию. В первых шести матчах за ЦСКА хавбек забил восемь мячей и повторил тем самым рекорд Жо по скорострельности после прихода в команду.

Однако после этого полузащитник перестал радовать результативность. Вследствие этого за последние четыре встречи в чемпионате России красно-синие забили лишь два мяча. Один из них с большим трудом затолкали в ворота «Уфы» после розыгрыша углового в матче 25-го тура. Автором забитого мяча стал Марио Фернандес.

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Спад эффективности атакующего звена, да и клуба в целом связан с наставничеством братьев Березуцких. Дебютный сезон у руля ЦСКА выдался для легендарных экс-защитников неплохим. Отрезками их подопечные смотрелись здорово. Демонстрировали весьма симпатичный футбол и добывали победы. Однако нестабильность и отсутствие цельной стратегии игры дали о себе знать.



Березуцким, очевидно, не хватает опыта. Даже усиления в лице Языджи и трёх других легионеров не способствовали достижению целей, поставленных руководством на оставшуюся часть сезона. Потому на победу армейцев в грядущем матче, на наш взгляд, рассчитывать не стоит. Возьмём лучше 1Х за коэффициент 1.89.



Дело ещё в том, что встреча состоится на стадионе «ФК Краснодар». До стадиона команда из Москвы добирается на поезде. Вряд ли такое путешествие в положительную сторону скажется на физических параметрах игроков. Также заметим, что красно-синие на выезде выступают на порядок хуже, чем в роли хозяев.

«Быки», в свою очередь, за 13 встреч на домашнем стадионе в РПЛ потерпели лишь четыре поражения. Также два раза сыграли вничью, а в остальных матчах одержали победы. При этом за последние четыре очные встречи они лишь раз уступили армейцам, и то — в Москве. Думаем, в этот раз как минимум не проиграют.

Прогноз и ставки на матч 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 15 мая 2022 года

Несмотря на молодость состава, «Краснодар» добыл добротные результаты в последних шести турах РПЛ. Благодаря Сторожуку клуб обрёл характер и целостность. Плюс пропускает мало за счёт стараний Матвея Сафонова. ЦСКА же прилично сбавил и лишился подспорья Юсуфа Языджи. Братьям Березуцким не хватает наставнического опыта, что негативно сказывается на результатах. Думается, хозяева как минимум не проиграют.



Ставка: «Краснодар» не проиграет за коэффициент 1.89.

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