«Милан» — «Аталанта»: прогноз Павла Занозина на матч 37-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 37-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Аталанта».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.47.

«Крутейший матч, который может решить судьбу борьбы за скудетто. «Милан» на два очка опережает «Интер», ему нужно побеждать, чтобы чувствовать себя спокойно.

Александр Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 7.00.

«Аталанта» ведёт борьбу за еврокубки. Она занимает пока только восьмое место, но там настолько всё плотно в турнирной таблице, что она ещё может скакнуть наверх. Думаю, что она поборется и выжмет из себя максимум в этом матче.



«Милан» и «Аталанта» обычно играют результативно в последнее время, поэтому голов будет много. Надо попытаться взять тотал больше 3.5 мяча, за который дают приличный коэффициент.



Явного фаворита в этом матче я не вижу. Да, «Милан» сильнее по сезону, но в одном матче «Аталанта» с любым соперником может сыграть на равных. Уверен, нас ожидает классный и результативный футбол».

Почему «Аталанта» остановит «Милан» на пути к скудетто?

Определились все участники Лиги чемпионов от Германии.

Левандовски: вполне вероятно, что больше я не сыграю за «Баварию».