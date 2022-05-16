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«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Эльвина Керимова на игру Серии А

«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Эльвина Керимова на игру Серии А
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Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 37-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Лацио».

Ставка: «Лацио» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.07.

«Этот матч вынесен на понедельник, так как «Ювентус» несколько дней назад проводил матч на Кубок Италии, где проиграл «Интеру».

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Свою задачу туринцы в чемпионате решили – они в четвёрке. Да, сезон без трофеев, но в Лиге чемпионов в следующем сезоне туринцы сыграют.

Что касается «Лацио», то в Лиге чемпионов команда Сарри в следующем сезоне не сыграет. «Лацио» не заслужил позицию в топ-4, но при этом, вероятнее всего, мы увидим «Лацио» в Лиге Европы. Но пока эта задача ещё не решена, потому что отрыв у римлян совсем небольшой. В последнее время команда, как правило, выигрывает, много забивает.

У «Ювентуса» турнирной мотивации нет, а у «Лацио» она есть. Туринцы постараются реабилитироваться за поражение в Кубке Италии перед своими болельщиками, но всё-таки «Лацио» более мотивирован.

Я не буду ставить на победу римлян, так как это слишком рискованно, но я бы поставил на то, что «Лацио» не проиграет при тотале больше 1.5. Думаю, что эта ставка вполне может пройти, так как на голы мы можем вполне рассчитывать в этой встрече. Вполне можем увидеть голевую ничью в этом матче или даже победу «Лацио», — сказал Керимов.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 3.60.

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