«Ньюкасл» — «Арсенал»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Ньюкасл» — «Арсенал».



Ставка: победа «Арсенала» и ТМ 3.5 за 2.37.



«Снова Англия. «Ньюкасл» — «Арсенал». Этот матч любопытен даже нейтральному болельщику. Стоит ждать качественный футбол. «Сороки» обосновались в верхней части турнирной таблицы. Выше не взлетят, а ниже не опустятся.

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Можно доигрывать сезон в своё удовольствие. Правда, пока с результатами получается не всё так, как хотелось бы. Ещё пока жирком футболисты «Ньюкасла» не обросли в матчах с ведущими клубами.



«Арсенал» на дистанции показывал качественный футбол, но последняя игра с «Тоттенхэмом» привела к стенаниям Микеля Артеты в сторону судейства, что привело к колким замечаниям со стороны Конте.



Предстоящая игра — это отличный шанс для «Арсенала» компенсировать осадок от прошлой неудачи и набрать важные и нужные очки.



С учётом того, как команды играют друг с другом в АПЛ, в какой форме они сейчас находятся, предлагаю взять комбинированную ставку — П2 и ТМ (3.5). Несмотря на то что команды неплохо укомплектованы, разухабистого футбола тут ждать не стоит. «Арсенал» объективно сильнее и должен выигрывать этот матч», — сказал Казаков.



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