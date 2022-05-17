Швейцария — Казахстан: прогноз Павла Лысенкова на матч ЧМ-2022

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Швейцарии и Казахстана.



Ставка: хотя бы одна не забьёт за 2.92.



«Трудно смотреть чемпионат мира, на котором не выступает сборная России. Но хотя бы посмотрим, на что будет способна сборная Казахстана, за которую болеют в нашей стране как за своих.

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К сожалению, казахи на этом турнире не радуют. Они занимают последнее место в группе «А», забив только два гола в двух матчах при 11 пропущенных шайбах.



Правда, это не совсем показательная история. Ведь в первом же матче Казахстан попал под Данию (1:9). А вот с французами Казахстан вёл 1:0, но пропустил две шайбы за семь минут, и всё было кончено.



Швейцарцы идут вторыми в группе «А», одержав победу в обоих матчах – над Италией (5:2) и Данией (6:0).

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В общем-то, с исходом этого матча всё понятно и швейцарцы снова победят. Весь вопрос, сколько накидают Казахстану. Но у меня есть оригинальное решение, чтобы коэффициент в этом матче был более-менее достойным.



Я бы в этом матче взял кэф 2.92 на то, что обе сборные не забьют. Как вы понимаете, я имею в виду конкретно Казахстан, что он ничего не забьёт швейцарцам. Атака у казахов не слишком сильная, а Швейцария умеет играть в защите», — сказал Лысенков.

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