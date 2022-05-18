«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: прогноз Ильи Казакова на финал Лиги Европы в Севилье

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал Лиги Европы сезона-2021/2022 «Айнтрахт» — «Рейнджерс».



Ставка: победа «Рейнджерс» за 3.10.



«Никто не ждал, что эти клубы доберутся до решающего матча в Севилье. Если говорить о сюрпризах, то не знаешь, в чью сторону больше комплиментов набросить.

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Потому что «Айнтрахт» финишировал в середине таблицы Бундеслиги. «Рейнджерс» уже по традиции боролся с «Селтиком» за победу в Шотландии, но проиграл.



Этот финал – шанс для обеих команд войти в историю и сделать этот сезон по-настоящему успешным. Это отличная возможность заработать имя для игроков.



Я бы поставил на ТБ (2.5). Потому что обе команды тяготеют к атакующему футболу. У обеих команд, в особенности у «Айнтрахта», не всё в порядке в обороне. И когда будет забит первый мяч, а мне кажется, что он случится в первом тайме, то игра пойдёт как на качелях.



«Рейнджерс» успешно играет против немецких клубов в этом розыгрыше: против «РБ Лейпциг», против «Боруссии» (Дортмунд). Хотя они получили кучу комплиментов по ходу сезона, особенно «быки». Я думаю, что это придаёт определенную окраску финалу», — сказал Казаков.



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