«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: ставка Эдуарда Мора на финальный матч Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Айнтрахт» – «Рейнджерс».
Ставка: «Айнтрахт» выиграет турнир за 1.71.
«Мало кто ожидал увидеть в финале эти команды. Состав в Лиге Европы был довольно сильный. Но нельзя сказать, что финалисты попали сюда случайно.
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«Рейнджерс» прошёл «Боруссию», «Лейпциг», «Брагу» и «Црвену Звезду». Мне кажется, что топовые немецкие клубы не настроились на «Глазго» и не показали всю свою силу, чего «Айнтрахт» не допустит.
«Айнтрахт» также обыграл очень сильные команды: «Бетис», «Барселону», «Вест Хэм». При этом немцы не просто прошли этих соперников, а прошли абсолютно по делу, по игре. Это удивительно, потому что «Айнтрахт» располагается в чемпионате Германии на 11-м месте, а в Лиге Европы выглядит великолепно.
Именно «Айнтрахт» мне видится фаворитом матча. Он может здорово обороняться, ничего не давая сделать сопернику. Может хорошо атаковать, играет разнообразно.
Думаю, что у «Рейнджерс» очень мало шансов на победу. Мой прогноз – проход «Айнтрахта», — сказал Мор.
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