«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: ставка Эдуарда Мора на финальный матч Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Айнтрахт» – «Рейнджерс».



Ставка: «Айнтрахт» выиграет турнир за 1.71.



«Мало кто ожидал увидеть в финале эти команды. Состав в Лиге Европы был довольно сильный. Но нельзя сказать, что финалисты попали сюда случайно.

Капитан «Ливерпуля»: когда вижу игру «Сити», хочется переключить на детский канал.

«Рейнджерс» прошёл «Боруссию», «Лейпциг», «Брагу» и «Црвену Звезду». Мне кажется, что топовые немецкие клубы не настроились на «Глазго» и не показали всю свою силу, чего «Айнтрахт» не допустит.



«Айнтрахт» также обыграл очень сильные команды: «Бетис», «Барселону», «Вест Хэм». При этом немцы не просто прошли этих соперников, а прошли абсолютно по делу, по игре. Это удивительно, потому что «Айнтрахт» располагается в чемпионате Германии на 11-м месте, а в Лиге Европы выглядит великолепно.



Именно «Айнтрахт» мне видится фаворитом матча. Он может здорово обороняться, ничего не давая сделать сопернику. Может хорошо атаковать, играет разнообразно.



Думаю, что у «Рейнджерс» очень мало шансов на победу. Мой прогноз – проход «Айнтрахта», — сказал Мор.



Чеферин: проведение в Петербурге финала Лиги чемпионов стало бы ошибкой.



Вспоминая «Зенит». Почему «Рейнджерс» снова проиграет финал еврокубка.



Мэр Мадрида в шутку объявил о переходе Мбаппе в «Атлетико».



«Спартак» и «Динамо» предложили перенести старт нового сезона РПЛ.



Марио Фернандес уйдёт из ЦСКА из-за «непростой обстановки в России».