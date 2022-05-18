«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на финальный матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс».



Ставка: победа «Айнтрахта» в матче за 1.71.



«Поговорим о финале Лиги Европы: «Айнтрахт» — «Рейнджерс». Немцы по ходу сезона не раз и не два удивляли. Казалось, что проблемы после удачного прошлого сезона, после которого и тренер ушёл, и Андре Силва покинул команду, неизбежны — но в Лиге Европы команда выжимала максимум из возможного.

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«Айнтрахт» удивлял победами и над «Бетисом», и над «Барселоной», причём по делу переигрывал эти команды. С «Вест Хэмом», который считался фаворитом противостояния, франкфуртцы разобрались легко. Я бы предположил, что в финале победу одержат именно немцы.



Вторая ставка будет на результативность. Если представить, что в финале встречаются две команды, которые играют в три центральных защитника, то оба клуба будут действовать осторожно. Кроме того, «Рейнджерс» умеет закрываться и лишать соперника возможности создавать моменты у своих ворот. Скорее всего, именно такую стратегию выберет «Рейнджерс», поэтому больше трёх мячей мы тут наверняка не увидим.



Если совместить всё это с вышеозвученными мыслями, то второй вариант будет такой: 1Х и ТМ 3.5», — сказал Петросьян.



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