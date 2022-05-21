«Нижний Новгород» — «Зенит»: где смотреть бесплатно онлайн, трансляция матча, прямой эфир

Сегодня, 21 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — «Зенит». Начало игры — в 17:00 мск.

Экспресс с коэффициентом 11.31 на РПЛ.

В прямом эфире трансляцию из Нижнего Новгорода будет показывать бесплатный канал «Матч! Страна».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех нижегородцев оценён экспертами в 3.24. Ставки на ничью принимаются за 3.74.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

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