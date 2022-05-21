ЦСКА – «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч заключительного тура чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Ростов».

Ставка: ЦСКА победит и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.

Бабаев объяснил, почему ЦСКА согласился отпустить Дзагоева.

«Заключительный тур РПЛ, в котором решаются глобальные задачи, локальные, а где-то и никакие задачи не решаются. Один из таких матчей пройдёт в Москве, где ЦСКА сыграет против «Ростова».

«Ростов» вряд ли может подняться выше девятого места, на котором команда Валерия Карпина и сейчас находится. «Спартак» в случае чего может обойти ростовчан, но ниже 10-го «Ростов» не опустится.



ЦСКА потерпел три поражения подряд, и в этих матчах команда даже не забивала. На неделе главные новости были связаны с уходом игроков ЦСКА, с возможным уходом тренера. Возможно, это последний домашний матч для многих представителей красно-синих.



Учитывая, что три матча подряд ЦСКА проиграл, при этом поражение в Краснодаре было не совсем заслуженным, думаю, перед своими болельщиками армейцы постараются реабилитироваться. Негоже такой команде, как ЦСКА, заканчивать чемпионат четырьмя матчами без побед.



Я думаю, ЦСКА выиграет и забьёт минимум два мяча. Не сказать, что оборона «Ростова» сверхнадёжна. Даже «Химки» в гостях забили, причём могли забить и больше гола. Но если не верите в победу ЦСКА, можно взять «тотал ЦСКА больше 1.5 мяча».

Непомнящий: Дзагоев — один из немногих в России, кто мог отдать последний пас.

Гайч: ЦСКА хочет, чтобы я вернулся в Россию.



«Спартак» предложил разделить чемпионат России на две группы.



Василий Уткин попытался угадать новый клуб Дзюбы.

