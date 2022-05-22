«Кристал Пэлас» — «МЮ»: ставка Александра Елагина на матч АПЛ с коэффициентом 4.40

Телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин дал прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «МЮ».
Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 4.40.
«Для хозяев матч пойдёт, по сути, в ранге товарищеского. Ибо любой результат оставляет «хрустальный дворец» в диапазоне 10-14-го места. Сейчас «Пэлас» стоит на 13-й позиции с 45 очками.
Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Кристал Пэлас» — «МЮ».
Впервые за свои 13 сезонов в АПЛ команда имеет положительную разность забитых и пропущенных мячей: +4. Это очень интересно. Вот что Патрик Вийера сделал с этой командой.
А вот «Манчестер Юнайтед» выигрыш нужен как воздух. Только в случае победы «красные дьяволы» гарантируют себе шестое место и путёвку в Лигу Европы. Если сыграть вничью, а то вдруг и проиграют, то их может обойти «Вест Хэм» и отправить в Лигу конференций. Правда, для этого «молотобойцам» непременно нужно победить в Брайтоне и ждать осечки «Манчестера».
Сегодня расклад такой. «МЮ» шестой, у него 58 очков, разность +1. «Вест Хэм» седьмой, 56 очков, разность очков +11. Худшее итоговое место, которое занимал «Юнайтед» после ухода сэра Алекса, это седьмое. Это сезон-2013/2014 АПЛ. Посему выходит, что гости будут предельно мотивированы. Ожидаю уверенную победу «Манчестер Юнайтед».
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