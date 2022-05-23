США — Чехия: прогноз Максима Лебедева на игру хоккейного ЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 США – Чехия.



Ставка: победа Чехии с форой (-1.5) за 2.33.



«Внимательнее всего за итогом этого матча будут следить в сборной Латвии. Потому что после победы накануне над командой Великобритании перед латышами забрезжил четвертьфинал. Только забрезжил, ведь для попадания в плей-офф им придётся в последнем туре обыгрывать ни кого-то там, а саму сборную Швеции – задача практически невыполнимая с учётом того, что обыгрывать надо будет в основное время.

Кучеров обогнал Овечкина по очкам в плей-офф НХЛ.

Но тут были бы свет в конце тоннеля и дополнительная мотивация, а они, конечно же, будут. Но только в том случае, если матч американцев с чехами завершится тоже в основное время и кто-то наберёт три очка, а кто-то обрыбится.



И этот результат кажется куда более вероятным, нежели потенциальная победа латышей над шведами. Причём более вероятным в пользу сборной Чехии, где заокеанский десант пришёлся настолько кстати, что вывел чешскую сборную на совсем другой уровень, превратив её из вечного четвертьфинального вылетальщика в крепкого медального кандидата.



Именно поэтому мой текущий прогноз будет в пользу сборной Чехии, которая хоть и уступает американцам по сумме командных скоростей, но по всем остальным компонентам «звёздно-полосатых» обходит. А уж как заставить янки без толку носиться по льду, тут чехов учить не надо, они это прекрасно умеют.



В общем, победа сборной Чехии. В основное время, с преимуществом от двух шайб и более. После чего у латышей сохранится надежда», — сказал Лебедев.



Американские болельщики призвали аннулировать визу Овечкина.



Капризов: поскорее хочу сходить в русскую баню.



Прогноз на матч США — Чехия с коэффициентом 2.46.



Главный тренер сборной Швеции назвал расписание ЧМ по хоккею катастрофой.



«За 10 лет родили одного Капризова». Плющев заявил о кризисе российского хоккея.