«Гамбург» — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на стыковой матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Гамбург» – «Герта» за право сыграть в Бундеслиге в сезоне-2022/2023.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.85.



«Матч за право играть в Бундеслиге в следующем сезоне. Первая игра закончилась поражением «Герты» со счётом 0:1. Мне кажется, этот результат и будет определяющим перед ответной игрой. «Герте» нужно забивать, и забивать не один мяч, а много.

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При этом нужно надёжно отыграть в обороне, с чем у неё достаточно большие проблемы. «Гамбург» прекрасно понимает, что счёт 1:0 на выезде очень хороший. Его теперь можно защищать. Но думаю, защищать его, играя прям от обороны, садясь глубоко и выстраивая «автобус», «Гамбург» не будет. Думаю, и «Гамбург» тоже будет играть в атаку.



Очень хороший вариант на этот матч — обе забьют и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.85. Уверенность моя — 8 по 10-балльной системе. Думаю, игра получится результативной.

Кто выиграет — уже другой вопрос, здесь всё не так однозначно. Всё же состав у «Герты» именитый, быстрый гол может перевернуть расклады. Но голы тут точно будут, три мяча должно быть забито», — сказал Андронов.



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