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Германия — Швейцария: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМХ-2022 в Финляндии

Германия — Швейцария: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМХ-2022 в Финляндии
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Германия – Швейцария.

Ставка: победа Швейцарии с форой (-1.5) за 2.34.

«В утренней программе заключительного игрового дня будет определяться не более и не менее как победитель группы А, который в четвертьфинале на 99,9 процента встретится с командой США.

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Можно, конечно, избежать в четвертьфинале встречи со «звёздно-полосатыми», но проигравший, скорее всего, получит в соперники сборную Чехии. И тут как нельзя лучше подходит поговорка «хрен редьки не слаще». Потому что чехи-то выглядят сейчас и мощнее, и основательнее, и тех же американцев они в предыдущем туре умучили с футбольным счётом 1:0.

В общем, лучше американцы, а значит, в последнем матче группового турнира лучше выигрывать. И это куда больше нужно швейцарцам, поскольку позволит им впервые в своей истории не просто выиграть группу, но и пройти весь групповой этап без очковых потерь.

Возможно ли такое? Почему бы нет? Швейцарцы на групповом этапе оставили наиболее целостное впечатление. У них сейчас не просто мощная, но и прекрасно сыгранная команда, которая расщёлкала даже родоначальников. А уж с немцами как-нибудь разберётся, тем более что слабых мест в обороне бундесманшафт хватает.

Итак, достаточно скромная по преимуществу в счёте (но, вполне возможно, не по самому счёту) победа швейцарцев в основное время. С преимуществом, думаю, от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

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