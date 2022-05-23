Германия — Швейцария, ЧМ-2022. Кто говорил, что Канада — фаворит? Посмотрите на швейцарцев

24 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Германия — Швейцария. Начало встречи — в 12:20 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной Швейцарии в основное время можно с коэффициентом 2.04, а успех сборной Германии доступен в букмекерских конторах за 3.05.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Германия — Швейцария 24 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Германия — Швейцария 24 мая будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.25. Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 1.79. Вероятность серии буллитов оценена экспертами в 7.60. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.15.

Германия — Швейцария: анализ и прогноз на матч чемпионата мира по хоккею (24.05.2022)

24 мая на международной арене состоится шесть встреч группового этапа чемпионата мира. Особое внимание уделим матчу между сборными Германии и Швейцарии, который пройдёт на льду «Ледового дворца» в Хельсинки. Первое вбрасывание состоится в 12:20 мск, посмотреть смогут многие. И примечательна игра сразу двумя важными моментами.

Первый — это последний матч для обеих команд на групповом этапе. Второй — в группе А до сих пор сохраняется интрига. На данный момент лидерство за Швейцарией, которая не проиграла ни одного матча на турнире и набрала 18 баллов в шести играх. Германия же идёт второй с 15 баллами. Так что матч будет иметь принципиальное значение.

Германия на турнире проиграла лишь на старте — Канаде (3:5), которая считалась явным фаворитом группы, но сама оступилась со Швейцарией (3:6). После немцы не проигрывали, хотя и явного преимущества не показывали. Обыгрывали в четырёх случаях своих оппонентов в одну шайбу. Лишь с Италией получилось развлечься (9:4). Накануне же одолели Казахстан (5:4).

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Швейцария, в свою очередь, разделалась с Францией (5:2). Как видно, без особых трудностей, что вполне логично, ведь класс Швейцарии намного выше. Сложно было представить тут другой исход. А вот победа над Канадой стала небольшой сенсацией, почти на уровне победы Австрии над Чехией по буллитам. На таком турнире в группе отдавали первое место именно канадцам.

По итогу получилось всё куда интереснее. Теперь среди лидеров — немцы и швейцарцы. Очные встречи Германии и Швейцарии проходят любопытно. В последних пяти матчах Германия победила три раза, из них дважды — в основное время. Швейцария хоть и выиграла дважды, но лишь раз в основное время. При этом утверждать, что соперники любят обмениваться голами, не приходится. Лишь дважды тотал превысил четыре шайбы.

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Хотя на текущем турнире в Финляндии команды успели на двоих забросить 53 шайбы. Вполне неплохо, получается по 8,83 гола за матч. Так что, может, и в очном противостоянии продолжат забрасывать. Конечно, и борьбы будет много, ведь отдавать преимущество в группе Швейцария не захочет, а Германия упрётся. Кто окажется сильнее, думаем, будет интересно наблюдать.

Если же швейцарцы одолели Канаду, а немцев не хватило в противостоянии с «кленовыми», то, думается, первые смотрятся интереснее. Конечно, на лёгкую победу рассчитывать не стоит, но мы бы даже рискнули и рассмотрели ставку на победу Швейцарии с форой (-1) за коэффициент 2.48. Во-первых, она лишь раз победила с разницей в одну шайбу, в остальных случаях забивала на два-три гола больше, чем соперник.

Второй момент — швейцарцы пока демонстрируют очень качественный и организованный хоккей. А самое главное — результативный. Да, по большому счёту уровень оппозиции в группе А оставляет желать лучшего после отстранения России и Беларуси, однако с теми же соперниками немцы смотрелись не так уверенно.

Думается, в этом матче даже при хорошем натиске соперника сборная Швейцарии возьмёт своё. Букмекеры тоже отдают предпочтение номинальным гостям, что вполне логично. Пока они смотрятся весьма здорово, играют без ошибок. Есть конечно вариант попроще для тех, кто не любит рисковать — тотал больше 5 шайб за 1.83. История очных встреч против, но текущая форма оппонентов восхищает.

Германия — Швейцария: прогноз и ставка на матч ЧМХ 24 мая 2022 года

Швейцария творит историю. Обыграла Канаду и лидирует в группе А. Германия тоже удивляет, но сама уступила Канаде, да и в других матчах с теми же скромными соперниками смотрелась не так легко и уверенно. Выигрывала зачастую с разницей в одну шайбу. Швейцарцы же хорошо забивают и демонстрируют яркий хоккей. Думается, своё возьмут.

Ставка: победа Швейцарии с форой (-1) за 2.48.

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