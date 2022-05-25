«СКА-Хабаровск» – «Химки»: прогноз Константина Генича на стыковой матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на стыковой матч «СКА-Хабаровск» – «Химки» за право сыграть в Российской премьер-лиге в сезоне-2022/2023.



Ставка: «Химки» не проиграют и ТМ 3.5 за 1.75.



«Российский футбол продолжается, несмотря на то, что РПЛ и ФНЛ узнали своих победителей — но ещё продолжается борьба между дивизионами. Стыковые матчи у нас. Встреча в Хабаровске с очень интересной интригой: «СКА-Хабаровск» сыграет с подмосковными «Химками».

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Сергей Юран, который зимой перешёл из хабаровского клуба в подмосковную команду, прекрасно знаком с возможностями игроков, с составом. Любопытная развязка будет в этой паре. По составу и по возможностям «Химки» превосходят «СКА-Хабаровск», но дома хабаровчане в этом сезоне ФНЛ выиграли 14 матчей из 19 (1 ничья и 4 поражения). Уступили в последнем туре «Акрону», когда ничего не решалось. «СКА-Хабаровск» дома и в гостях — это разные команды.



Очень непростая игра предстоит и тем, и другим. Но учитывая, что Юран прекрасно знаком с возможностями хабаровской команды, плюс состав у химчан более опытный и искушённый, думаю, гостям по силам не проиграть в Хабаровске. Посмотрел состав «СКА-Хабаровск»: там нет суперзвёздных имён. Есть Караев, Гонгадзе, которые являются лучшими бомбардирами команды, есть сын Андрея Тихонова — Михаил. Тренирует команду Алексей Поддубский, работавший с командой ещё до Юрана. Команда боевая, но вряд ли сумеет совладать с этими «Химками» по сумме двух матчей.



Думаю, даже в первой игре, несмотря на разницу во времени и долгий перелёт, «Химки» соберутся и не уступят. Вряд ли будет супероткрытый, результативный футбол. Выберу ставку — «Химки» не проиграют и тотал меньше 3,5 мяча за 1.75», — сказал Генич.



Где покажут матч «СКА-Хабаровск» — «Химки».



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