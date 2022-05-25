«Оренбург» — «Уфа»: прогноз Константина Генича на переходный матч РПЛ 25 мая

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на стыковой матч «Оренбург» – «Уфа» за право сыграть в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023.



Ставка: «Оренбург» забьёт первым за 2.20.



«В Оренбурге в поселке Ростоши «Оренбург», который всё сделал для выхода в РПЛ, но смазал концовку, будет принимать «Уфу». В Оренбурге даже стадион реконструировали, но проблемы с выходом в Премьер-Лигу остаются. Был огромный отрыв от конкурентов, но смазали весну, и это подпортило все планы. По итогам последних матчей, проиграв Хабаровску и сыграв вничью с Астраханью, «Оренбург» откатился на третье место.

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«Оренбург» и «Уфа» играли в РПЛ, и пока уфимцы ни разу не побеждали в Оренбурге. Очень неудобный и неприятный соперник. Команда у чешского тренера Марцела Лички выстроенная, организованная. Есть футболисты с опытом игры в Премьер-Лиге, есть ребята из московских академий. Состав, который выходил в прошлом году в РПЛ, но не попал туда из-за отсутствия лицензии, был практически сохранён. Команда сыгранная.



«Уфа» выдала очень эмоциональную, яркую концовку. Сумасшедшая игра была с «Рубином», и эти эмоции в раздевалке после неё. Как теперь собрать эти эмоции — очень большой вопрос, большое испытание для Стукалова. Может быть, «Уфа» сделает ставку на ответный, домашний матч у себя на «Нефтянике». Снова собрать эмоции здесь уфимцам будет очень и очень непросто.



Несмотря на то, что «Оренбург» смазал концовку, по составу, по уровню команды примерно одинаковые. На каких-то позициях сильнее одна команда, на каких-то — другая. У «Оренбурга» состав неплохой.



Я здесь попробую рискнуть и предположить, что «Оренбург» на заполненном стадионе, на привычном искусственном газоне (не знаю, отличается ли он от газона «Уфы») начнёт агрессивно. Предположу, что первый гол в матче забьёт «Оренбург», — сказал Генич.



Где покажут матч «Оренбург» — «Уфа».



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