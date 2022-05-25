«Оренбург» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на первый стыковой матч за право сыграть в РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на стыковой матч «Оренбург» – «Уфа» за право сыграть в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023.
Ставка: победа «Уфы» и ТМ 4.5 за 2.72.
«После первой части сезона казалось, что «Оренбург» уже справился с задачей, ничто не должно было ему помешать выйти в Премьер-Лигу. Он ещё по итогам прошлого чемпионата должен был выходить, но вмешалось лицензирование.
Дмитрий Аленичев считает, что в «Спартаке» уже решили уволить Ваноли.
А сейчас команда провалила концовку чемпионата и оказалась на третьем месте. Это, конечно, шокировало. Как теперь команда будет собираться на стыковые матчи, я не знаю. Моральное состояние точно не лучшее.
«Уфа» же на финише чемпионата смотрелась вполне неплохо, почти никому не уступала и выиграла важные матчи у «Арсенала» и «Рубина». Настроение наверняка превосходное, поэтому жду от уфимцев хорошего футбола. Искусственное поле в Оренбурге вряд ли как-то помешает, у «Уфы» и дома нет натурального газона.
Думаю, ключевым моментом станет психология. «Уфа» в сложной ситуации спаслась, и сейчас в великолепном настроении она может и стыки пройти на одном дыхании. У «Оренбурга» же всё валится из рук.
Ставлю на победу «Уфы» при тотале меньше 4.5 мяча. Забить «Оренбург» может, но у «Уфы» есть Агаларов, да и Ортис забил в последней игре», — сказал Титов.
Без расширения, с лимитом на легионеров и с Кубком РПЛ. Итоги исполкома РФС.
Где покажут матч «Оренбург» — «Уфа».
«Вот это рожа». Дзюба высказался о новом образе Кокорина.
Самошников хочет покинуть «Рубин» после вылета в ФНЛ.
Тренер «Динамо» Шварц близок к назначению в «Герту».
- 25 мая 2022
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:24
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
06:00
-
00:08
- 24 мая 2022
-
21:38
-
19:55
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00