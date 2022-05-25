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«Оренбург» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на первый стыковой матч за право сыграть в РПЛ

«Оренбург» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на первый стыковой матч за право сыграть в РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на стыковой матч «Оренбург» – «Уфа» за право сыграть в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023.

Ставка: победа «Уфы» и ТМ 4.5 за 2.72.

«После первой части сезона казалось, что «Оренбург» уже справился с задачей, ничто не должно было ему помешать выйти в Премьер-Лигу. Он ещё по итогам прошлого чемпионата должен был выходить, но вмешалось лицензирование.

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А сейчас команда провалила концовку чемпионата и оказалась на третьем месте. Это, конечно, шокировало. Как теперь команда будет собираться на стыковые матчи, я не знаю. Моральное состояние точно не лучшее.

«Уфа» же на финише чемпионата смотрелась вполне неплохо, почти никому не уступала и выиграла важные матчи у «Арсенала» и «Рубина». Настроение наверняка превосходное, поэтому жду от уфимцев хорошего футбола. Искусственное поле в Оренбурге вряд ли как-то помешает, у «Уфы» и дома нет натурального газона.

Думаю, ключевым моментом станет психология. «Уфа» в сложной ситуации спаслась, и сейчас в великолепном настроении она может и стыки пройти на одном дыхании. У «Оренбурга» же всё валится из рук.

Ставлю на победу «Уфы» при тотале меньше 4.5 мяча. Забить «Оренбург» может, но у «Уфы» есть Агаларов, да и Ортис забил в последней игре», — сказал Титов.

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