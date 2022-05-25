«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз Егора Титова на финал Лиги конференций в Тиране

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рома» – «Фейеноорд» в финале Лиги конференций сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.15.



«Второй еврокубковый финал в этом сезоне, и разобраться в нём не проще, чем в решающем матче Лиги Европы. Здесь свои особенности. «Рому» тренирует Жозе Моуринью, у него богатый опыт подобных матчей. И, скорее всего, он не станет раскрываться. Это не в его стиле.

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Хотя с возрастом он немного меняется, где-то в более яркий футбол играют его команды. Но, с другой стороны, «Фейеноорд» — весёлая, лихая команда, которая крайне редко играет низовые матчи. Ответный полуфинал с «Марселем» — это исключение из правил. Обычно в матчах с участием роттердамской команды забивают много.



Фактор Моуринью есть, но я думаю, что «Фейеноорд» сумеет спровоцировать «Рому» на открытую игру. Римляне по классу игроков соперника превосходят, особенно бояться им нечего. Они и перебегать «Фейеноорд» могут, и в реализации превзойти.



Так что я поставлю на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча. Верю, что здесь команды сыграют смело», — сказал Титов.

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