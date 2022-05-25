«Рома» — «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию финала Лиги конференций, ставки на матч

25 мая состоится финальный матч Лиги конференций сезона-2021/2022 «Рома» — «Фейеноорд». Начало игры в Албании — в 22:00 мск.
Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 15.0 на матч «Ливерпуль» — «Реал».
Эксперты отдают предпочтение римлянам: поставить на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.44. Успех «Фейеноорда» доступен за 3.20. Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 3.58.
Аналитики не уверены, что матч финала Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00.
Если забьют футболисты «Ромы», сыграет коэффициент 1.25. Гол «Фейеноорда» в основное время идёт с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.
На итоговую победу «Ромы» дают 1.74, на успех «Фейеноорда» — 2.22.
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Прогноз с коэффициентом 5.35 на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».
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