«Рома» — «Фейеноорд»: время начала, где смотреть финал Лиги конференций, по какому каналу

Сегодня, 25 мая, состоится матч финала Лиги конференций сезона-2021/2022 «Рома» — «Фейеноорд». Начало игры — в 22:00 мск.
Глава Серии А: новый контракт Мбаппе с «ПСЖ» — абсолютное зло.
Прямую трансляцию встречи можно найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 2.44. Успех голландцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.58.
Букмекеры не уверены, получится ли матч финала Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.
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