Швейцария — США: ставка Павла Лысенкова на четвертьфинальный матч ЧМ-2022 по хоккею

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Швейцария — США.
Ставка: победа Швейцарии в основное время за 2.06.
«Швейцария — США. Швейцария выиграла семь матчей из семи. Выглядит сборная неплохо. Я бы взял тут победу Швейцарии в основное время, коэффициент чуть выше двойки на этот вариант.
Мне кажется, что они созрели для больших подвигов. Они уже дважды играли в финалах за последние 10 лет. Пора делать шаг вперёд», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 31.84 на четвертьфиналы ЧМ-2022 по хоккею.
Американский журналист Йохе заявил, что Овечкин никогда не превзойдёт Кросби.
Генменеджер «Питтсбурга» подробно ответил на вопрос о новом контракте Малкина.
Прогноз на матч Швеция — Канада с коэффициентом 4.60.
Яромир Ягр попал в автомобильную аварию с трамваем (ФОТО).
- 26 мая 2022
-
13:00
-
12:00
-
11:32
-
11:00
-
10:48
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 25 мая 2022
-
20:00
-
19:09
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:24
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
06:00
-
00:08
- 24 мая 2022
-
21:38
-
19:55