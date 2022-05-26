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Швейцария — США: ставка Павла Лысенкова на четвертьфинальный матч ЧМ-2022 по хоккею

Швейцария — США: ставка Павла Лысенкова на четвертьфинальный матч ЧМ-2022 по хоккею
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Швейцария — США.

Ставка: победа Швейцарии в основное время за 2.06.

«Швейцария — США. Швейцария выиграла семь матчей из семи. Выглядит сборная неплохо. Я бы взял тут победу Швейцарии в основное время, коэффициент чуть выше двойки на этот вариант.

Мне кажется, что они созрели для больших подвигов. Они уже дважды играли в финалах за последние 10 лет. Пора делать шаг вперёд», — сказал Лысенков.

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