«Химки» — «СКА-Хабаровск»: прогноз Константина Генича на ответный стыковой матч

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на стыковой матч «Химки» – «СКА-Хабаровск».

Ставка: лобовая победа «Химок» за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 6.59 на финалы ЛЧ и Кубка России.

«28 мая в Химках команда Сергея Юрана снова будет экзаменовать его бывшую команду «СКА-Хабаровск». Первый матч был окутан даже не футбольной составляющей, а историей с Ильёй Лантратовым, Гиа Григалавой и болбоем. Выясняли, подавали или не подавали мячи. А с футбольной точки зрения «Химкам» матч не удался. Юран сказал, что переход с натурального поля на искусственное дался безболезненно, была самоотдача, всё было неплохо с точки зрения борьбы, но чуть не повезло — пропустили со стандарта и отыграться не смогли.



Здесь «Химкам» просто нужно выиграть. Но есть правило выездного гола. Есть вероятность, что, выиграв 2:1, «Химки» могут сойти с дистанции. Думаю, что здесь вполне вероятно дополнительное время.



«Химки» побогаче по возможностям, они снова играют на натуральном газоне, для них это большой плюс. А про «СКА-Хабаровск» я уже как-то говорил, что это исключительно домашняя команда. Большинство своих побед они одержали дома, а на выезде выглядят менее убедительно.



Я бы рассмотрел чистую победу «Химок» за хороший коэффициент 1.70».

Где покажут матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» в прямом эфире.

Прогноз на матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 3.05.



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