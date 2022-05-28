Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал» в финале Лиги чемпионов

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

Ставка: «Реал» не проиграет в основное время за 1.83.

«Эти команды способны на всё. То, что они сделали в полуфиналах, просто невероятно. «Реал» Мадрид» вообще сумел расправиться с самим «Манчестер Сити», который после этого, ни много ни мало, взял титул чемпиона Англии.

Разница заключается в том, что «Реал» последние матчи в национальном чемпионате уже проводил в ранге досрочного чемпиона. В последних играх была ничья с «Кадисом» на выезде 1:1, дома с «Бетисом» 0:0, причём в основном составе. Но в голове у Бензема и его партнёров уже при решённой задаче в национальном чемпионате сидела решающая игра за Лигу чемпионов. Что касается «Ливерпуля», то до последнего тура он сражался в национальном чемпионате. Команда тоже сделала всё от неё зависящее. Но в параллельном матче «Манчестер Сити» переломил ход встречи и всё-таки стал чемпионом.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 15.0 на финал ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал».

Давайте посмотрим, как команды играли между собой в Лиге чемпионов сезона-2020/2021. Здесь «Реал» выиграл на своём поле у «Ливерпуля» 3:1, а в Ливерпуле была ничья — 0:0. Если посмотреть исторические преимущества по личным встречам, то оно на стороне «Реала». Если брать только матчи Лиги чемпионов, то здесь три победы «Ливерпуля» и четыре победы «Реала».



Нынешний сезон в лиге совершенно по-разному сложился. Хотя, как вы видите, обе команды в финале. «Ливерпуль» выступил совершенно феноменально, победив в 10 из 12 игр ЛЧ. Из непобед это была только ничья с «Бенфикой» 3:3 и поражение от «Интера» 0:1. Кстати, «Ливерпуль» выиграл все шесть гостевых встреч. Абсолютно без провалов. Этого нельзя сказать о «Реале». Восемь побед и четыре поражения.



В пользу «Реала» то, что команда уже могла настраиваться именно на эту игру, в то время как «Ливерпуль» решал совершенно другие задачи. Есть проблема в том, что не всё хорошо с составом у «Ливерпуля». Тьяго Алькантара вроде бы вернулся в строй, но под вопросом Фабиньо, ван Дейк, Ориги. У «Реала» нет таких травм, которые я с ходу бы назвал.



Конечно, очень на меня произвело впечатление то, как мадридский «Реал» дожал «Манчестер Сити» в полуфинальном матче. Давайте попробую сделать прогноз. В финале я не поставил бы на такое же сумасшествие, как было в полуфиналах. Ставка слишком велика. Не думаю, что команды бросятся навстречу друг другу сломя голову. Будет определённая доля осторожности. Мне кажется, что «Реал» не проиграет в основное время».

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