«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: ставка Константина Генича на матч финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

«Кульминация европейского футбольного сезона – финал Лиги чемпионов. Жаль, что игра пройдёт не в Петербурге, а в Париже.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 15.0 на финал ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал».

Можно долго говорить, что «Ливерпуль» несётся как машина и всех сносит на своём пути. У «Реала» много своих положительных качеств плюс умение выигрывать матчи, когда ты играешь хуже соперника. Но в финале в отдельно взятом матче может произойти всё что угодно.



Очень сложный матч для прогноза. Не думаю, что это будет очень результативный футбол, как в их финале в Киеве, когда было забито четыре мяча. Салах сказал о том матче, что надо свести счёты. У меня есть интуитивное чувство, что «Ливерпуль» покрепче, помощнее. Если тогда у «Ливерпуля» была определённая проблема с балансом и вратарём, то сейчас, на мой взгляд, команда максимально сбалансирована.



Просто ставить на победу «Ливерпуля» в основное время матча я бы не стал. А вот на 1Х и тотал меньше 3.5 мяча вполне можно поставить. Да, многие верят в тактический гений Анчелотти, в опыт игроков «Реала», но «Ливерпуль» просто интенсивнее играет, чем нынешний «Реал».



В таком матче любой прогноз – это пальцем в небо. В одном конкретном матче может сложиться как угодно. Надеюсь, что игра получится незабываемая. Болеем за нашу ставку!»

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