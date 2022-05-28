«Уфа» — «Оренбург»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция матча, какой канал

Сегодня, 28 мая, состоится ответный переходный матч «Уфа» — «Оренбург». Начало игры — в 16:00 мск.
Прогноз на матч «Уфа» — «Оренбург» с коэффициентом 3.85.
Прямую трансляцию встречи можно будет найти на сайте matchtv.ru. Также в своём эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу уфимцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.68.
Букмекеры уверены, что ответный матч «Уфа» — «Оренбург» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.
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