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«Спартак» — «Динамо»: где покажут финал, прямой эфир, какой канал, кто фаворит, ставки

«Спартак» — «Динамо»: где покажут финал, прямой эфир, какой канал, кто фаворит, ставки
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Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо». Начало игры — в 17:00 мск.

Почему «Спартак» обыграет «Динамо» в финале Кубка России.

Бесплатную трансляцию встречи можно найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.97. Успех бело-голубых оценён экспертами в 2.62. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

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