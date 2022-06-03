Хорватия — Австрия: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги наций — 2022/2023 3 июня

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Австрия.
Ставка: победа Хорватии за 2.17.
«В ноябре сборная Хорватии выдала великолепное шоу в игре с Португалией. Тогда всё было не очень хорошо.
Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 19.14.
А Австрия, если говорить о Лиге наций, – это команда, которая четыре раза умудрилась не проиграть. У неё были три победы и одна ничья.
У хорватов по-прежнему с Модричем атака лучше, чем оборона. А австрийцы, пожалуй, более сбалансированной командой остаются.
Учитывая статистику последних матчей австрийцев, я бы поставил на то, что Хорватия победит, а встреча получится низовой. «Шашечные» умеют тратить силы, делить матчи на важные. Поэтому прогноз понятный», — сказал Казаков.
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