Хорватия — Австрия: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги наций — 2022/2023 3 июня

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Австрия.



Ставка: победа Хорватии за 2.17.



«В ноябре сборная Хорватии выдала великолепное шоу в игре с Португалией. Тогда всё было не очень хорошо.

Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 19.14.

А Австрия, если говорить о Лиге наций, – это команда, которая четыре раза умудрилась не проиграть. У неё были три победы и одна ничья.



У хорватов по-прежнему с Модричем атака лучше, чем оборона. А австрийцы, пожалуй, более сбалансированной командой остаются.



Учитывая статистику последних матчей австрийцев, я бы поставил на то, что Хорватия победит, а встреча получится низовой. «Шашечные» умеют тратить силы, делить матчи на важные. Поэтому прогноз понятный», — сказал Казаков.

«Реал» написал гневное письмо в УЕФА из-за беспорядков на финале Лиги чемпионов.

Владелец «Сочи» Ротенберг сравнил Федотова с художником.

Удобный стадион и арбитры из-за рубежа. Как «Спартак» готовится мстить «Зениту».

«Химки» объявили об уходе Жиркова и Мамаева.