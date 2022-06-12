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Норвегия — Швеция: прогноз Ильи Казакова на матч 4-го тура Лиги наций 12 июня 2022 года

Норвегия — Швеция: прогноз Ильи Казакова на матч 4-го тура Лиги наций 12 июня 2022 года
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Известный футбольный комментатор, телеведущий и эксперт Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Норвегия — Швеция.

Прогноз с коэффициентом 4.80 на матч Норвегия — Швеция.

Ставка 1: победа сборной Норвегии за 2.07.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча за 1.69.

«Скандинавское дерби в Лиге наций. Шведы несколько дней назад дома уступили соседям, теперь у них выездная игра.

Думаю, что в этой встрече всё повторится. Жду победы Норвегии, которая забивает достаточно много в последнее время. А вот у шведов в обороне не всё хорошо. Также я поставил бы на то, что будет низовая игра, так как норвежцы должны сыграть не ситуативно, а стратегически, исходя из всего расклада сил».

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