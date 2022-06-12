Испания — Чехия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций УЕФА

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания – Чехия.
Прогноз с коэффициентом 4.00 на матч Испания — Чехия.
Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 1.93.
«Чехи отлично провели первые два матча турнира у себя дома — победили Швейцарию и сыграли вничью с Испанией. Но, на мой взгляд, класса и сил Чехии на всю дистанцию не хватит. Обойма не очень большая. Речь об игроках, которые могут выйти против европейских грандов и не испортить картину. К тому же график плотный, силы тратятся быстро. У Испании и Португалии можно без проблем ротировать состав, чехам приходится гораздо сложнее. Они уже проиграли в Португалии. Честно говоря, не думаю, что в Испании им будет легче. Испанцы заберут мяч под свой контроль и будут выматывать соперника.
Я бы поставил на Испанию с форой (-1.5). Думаю, постепенно хозяева додавят чехов. Если потребуется, то можно будет освежить игру с помощью запасных. У чехов вряд ли будет много моментов. Мяч будет всё время у испанцев. И они свои 2-3 мяча наверняка забьют. Уверен в прогнозе на 8 из 10».
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