Дания — Австрия: 4-й тур Лиги наций, когда матч, смотреть прямую трансляцию онлайн

13 июня в Копенгагене состоится матч 4-го тура Лиги наций Дания — Австрия. Начало игры — в 21:45 мск.
Прогноз с коэффициентом 7.80 на матч Дания — Австрия.
Эксперты считают явным фаворитом скандинавов: поставить на победу датчан предлагают с коэффициентом 1.90. Успех австрийцев доступен за 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.58.
Аналитики считают, что матч Дания — Австрия не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80.
Если сборная Дании сможет отличиться, сыграет коэффициент 1.22. Гол в исполнении команды Австрии доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.92.
На гол в каждом тайме дают 1.80, на результативную ничью — 5.10.
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