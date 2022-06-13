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Дания — Австрия: прогноз Константина Генича на встречу Лиги наций 13 июня

Дания — Австрия: прогноз Константина Генича на встречу Лиги наций 13 июня
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Дания – Австрия в 4-м туре Лиги наций сезона-2022/2024.

Ставка: победа Дании за 1.85.

«Лидер группы 1 в Лиге А сборная Дании неожиданно уступила дома хорватам — 0:1. До этого датчане одержали две выездные победы — во Франции и Австрии. На сей раз Дания сыграет домашний матч с австрийцами.

Для Австрии четвёртый матч подряд в такой группе — это очень сложно. Они классно смотрелись в игре с французами — многое не позволили команде Дешама, вели в счёте, но в концовке от Мбаппе пропустили. Могли и ещё пропустить, но всё-таки сыграли вничью.

В Вене Дания обыграла Австрию — 2:1. Матч был задержан из-за того, что не работало электричество на стадионе Эрнста Хаппеля. В Копенгагене, думаю, всё будет замечательно. Датчане должны реабилитироваться за поражение от Хорватии. Дания очень мне понравилась что с Хорватией, что с Австрией, да и в игре с Францией в первом туре. У датчан хорошая обойма, хорошая группа атаки, отличный тренер Каспер Юльманн, который выстроил хороший коллектив. Напротив Ральф Рангник — всегда в хорошем настроении и с улыбкой.

В этой группе Дания и Австрия идут на первых двух местах. Для датчан важнейший матч, чтобы оторваться от конкурентов и уйти в хорошем настроении на паузу.

Думаю, Дания в домашней встрече на этот раз своих болельщиков не подведёт и обыграет Австрию. Чистая победа за 1.85», — сказал Генич.

Прогноз с коэффициентом 7.80 на матч Дания — Австрия.

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