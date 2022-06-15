Даниил Медведев — Давид Гоффен: матч турнира в Галле, прогнозы и ставки, прямой эфир

15 июня Даниил Медведев и Давид Гоффен сыграют в первом круге турнира в немецком Галле. Начало — не ранее 13:00 мск.
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По личным встречам Даниил Медведев имеет преимущество. Он выиграл три матча, у Гоффена одна победа.
Эксперты считают явным фаворитом Даниила Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.20. На успех Гоффена предлагается заключить пари за 4.80.
Букмекеры считают, что матч первого круга в Галле Даниил Медведев — Давид Гоффен окажется упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.84, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.96. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 3.04.
Российские теннисисты сыграют на US Open.
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