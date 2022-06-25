«Сочи» — «Зенит»: ставка Александра Елагина на матч с коэффициентом 3.98

Телекомментатор и футбольный эксперт Александр Елагин поделился прогнозом на матч «Сочи» — «Зенит».
Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 5.90.
Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 3.98.
«Если «Зенит» по привычке уже в четвёртый раз взобрался на вершину РПЛ, то для «Сочи» второе место по итогам прошлого сезона оказалось историческим успехом.
Однако главный творец того успеха — Владимир Федотов — перешёл в ЦСКА. Кстати, в товарищеском турнире совсем скоро нынешняя команда главного тренера сыграет с его предыдущим клубом.
В прошлом сезоне «Сочи» взял у чемпиона четыре из шести возможных очков. Федотов обыграл Семака в Питере и сыграл вничью на сочинском «Фиште». Как бы ни штормило в этом мире, подготовку к сезону никто не отменяет. Фаворитом мне видится «Зенит», поэтому жду уверенный выигрыш действующего чемпиона».
Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Зенит».
Роман Нагучев дал прогноз на матч «Сочи» — «Зенит».
Президент «Вереса»: история олигархического футбола на Украине закончена.
Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» превратился в кладбище футболистов.
- 25 июня 2022
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
-
06:12
-
05:04
- 24 июня 2022
-
23:14
-
19:00
-
18:00
-
17:07
-
17:00
-
16:00
-
15:31
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
-
05:02
-
03:19
- 23 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00