«Сочи» — «Зенит»: ставка Александра Елагина на матч с коэффициентом 3.98

Телекомментатор и футбольный эксперт Александр Елагин поделился прогнозом на матч «Сочи» — «Зенит».

Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 5.90.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 3.98.

«Если «Зенит» по привычке уже в четвёртый раз взобрался на вершину РПЛ, то для «Сочи» второе место по итогам прошлого сезона оказалось историческим успехом.

Однако главный творец того успеха — Владимир Федотов — перешёл в ЦСКА. Кстати, в товарищеском турнире совсем скоро нынешняя команда главного тренера сыграет с его предыдущим клубом.



В прошлом сезоне «Сочи» взял у чемпиона четыре из шести возможных очков. Федотов обыграл Семака в Питере и сыграл вничью на сочинском «Фиште». Как бы ни штормило в этом мире, подготовку к сезону никто не отменяет. Фаворитом мне видится «Зенит», поэтому жду уверенный выигрыш действующего чемпиона».

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