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«Динамо-Брест» – «Динамо» Минск: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

«Динамо-Брест» – «Динамо» Минск: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси
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Белорусский спортивный журналист и комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 12-го тура Высшей лиги Беларуси «Динамо-Брест» – «Динамо» Минск.

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Ставка: обе забьют за 2.04.

«Несколько лет назад динамовское дерби на берегах Буга вызывало дикий ажиотаж и собирало полный стадион. Тогда хозяева мощно интриговали амбициями и катили к чемпионству, которое в итоге и завоевали. Сегодня Брест находится в подвале таблицы без побед после 11 туров чемпионата. Маленькая радость случилась среди недели – прошли гомельский «Локомотив» в 1/16 финала Кубка страны.

«Динамо» же в Кубке намучилось больше всех среди представителей элиты – лишь по пенальти одолели скромную пинскую «Волну». В национальном первенстве побед с запасом только одна – над могилевским «Днепром». Тяжело даются матчи минчанам, хотя по подбору исполнителей у команды всё в полном порядке.

С одной стороны, у Бреста проблемы в атаке – всего семь голов в 11 турах. С другой – столичный клуб в пяти матчах подряд пропускает. Наверняка в этот день будет отличная поддержка болельщиков на «Брестском», что поможет хозяевам как минимум забить. Может быть, удастся вырвать ничью. Но обмен голами – неплохая ставка на матч. Мой прогноз: обе забьют – да».

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