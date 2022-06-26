«Тампа» — «Колорадо»: прогноз Дарьи Мироновой на 6-й матч финала НХЛ 27 июня 2022 года

Телеведущая Дарья Миронова, освещающая хоккейные события, сделала прогноз на шестой матч финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Колорадо».
The Athletic: дружба с Овечкиным может привести Малкина в «Вашингтон».
Ставка: тотал меньше 6 шайб за 1.67.
«Итак, формула «скажи А, случится Б» продолжает работать. Серия затягивается. Градус уже раскалён до невозможности, дальше может случится ураган.
«Тампа» наконец-то реализовала большинство. Также мы дождались первого в этой серии гола Кучерова. Всё, что действующему чемпиону нужно было для победы, сыграть грамотно и проще в обороне. Правда, голы, залетевшие в ворота Василевского, вызывают вопросы. Одно только добивание Ничушкина чего стоит.
Судейство по-прежнему антигерой серии, кто-то пытался загладить вину перед «Тампой» за четвёртый матч. Это перечеркнуло спортивную составляющую, а «Колорадо» потратило время и эмоции на осмысление штрафов. В конце матча снова поймали Маккиннона и его коллег на плохой смене, что привело в удалению хозяев за 2,5 минуты до конца встречи.
Раскидал соперников и забил из «офиса». Овечкин устроил шоу на футболе.
В шестом поединке можно ожидать рубилово. Команды удивляют тем, насколько могут играть дерзко и бойко в одной встрече, настолько же растеряно в другой. «Эвеланш» перебросал оппонента, но на «точке» «Тампа» всё равно была лучше.
Макар обогнал Кучерова по количеству очков: 19 игр и 29 очков vs 22 игры и 27 очков. Очень скромно проводит серию Маккиннон, преимущественно отличаясь в эпизодах с удалениями. Но Макар признался, что сыграл очень слабо, что привело к голу Палата. Ждите перемен.
Болельщики «лавин» не дождались праздника, хотя пятница могла стать очень весёлой. Теперь снова ликуют фанаты «молний». Результативность потихоньку снизилась до пяти шайб. Поверю в надёжность вратарей и остановлюсь на ТМ 6 шайб».
Президент Федерации хоккея Чехии припомнил Гашеку оскорбление Овечкина.
Максим Лебедев дал прогноз с коэффициентом 2.43 на матч «Тампа» — «Колорадо».
The Athletic: Ничушкин заслужил зарплату в $ 6 млн.
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