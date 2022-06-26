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«Тампа» — «Колорадо», 27 июня 2022, прогноз и ставки на шестой матч финала Кубка Стэнли, бесплатная онлайн-трансляция

«Тампа-Бэй» — «Колорадо». Прогноз на 6-й матч: Андрей Василевский организует седьмую игру
Николай Дятлов
«Тампа» — «Колорадо»: прогноз на 6-й матч финала
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«Молнии» не отдадут титул на домашней арене так просто.

27 июня состоится шестой матч финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Колорадо Эвеланш». Начало встречи – в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз на игру, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Колорадо» можно с коэффициентом 2.42, успех «Тампы» оценивается в букмекерских конторах в 2.67.

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Коэффициенты букмекеров на 6-й матч финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 27 июня 2022 года

Букмекеры считают, что шестой матч финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» – «Колорадо» порадует результативностью: тотал больше 5.5 шайбы оценивается в 1.83, а на тотал меньше 5.5 шайбы дают 2.02. Поставить на гол в первые восемь минут матча можно с коэффициентом 1.88. На ничью в основное время в букмекерских конторах предлагают заключить пари за 4.20.

«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: анализ и прогноз на шестой матч финала Кубка Стэнли (27.06.2022)

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 6-й матч
27 июня 2022, понедельник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер

В понедельник на «Амали Арене» в Тампе состоится шестой матч финала плей-офф НХЛ, в котором хозяева постараются не допустить очередного поражения. «Колорадо» впервые отправляется во Флориду в роли безальтернативного фаворита серии при счёте 3-2 в свою пользу – необходима всего одна победа. Тем не менее «Лайтнинг» не намерены сдаваться. Они забрали пятую игру в Денвере не для того, чтобы развалиться дома.

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Рассматривать каждый новый матч финальной серии с позиции «Колорадо» становится привычным делом. «Лавины» играют очень мощно, но на самом деле уже достаточно давно ничем особенно не удивляют. Постоянное давление на каждом участке льда, отличный прессинг в концовках матчей и очень много бросков по воротам Андрея Василевского. Как россиянин до сих пор умудряется вообще справляться?

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«Эвеланш» перебросали «Тампу» в четырёх из пяти матчей финала плей-офф НХЛ, никогда не опуская планку ниже 30 бросков в створ за матч. А единственную игру, в которой соперник не сдался, они также выиграли. У «лавин» по-прежнему опасность исходит от любого игрока – от неудержимого Маккиннона и лучшего защитника НХЛ Макара до Назема Кадри, который в первом же матче после травмы забил победный гол в овертайме.

Лучшим игроком финала у «Колорадо» является Валерий Ничушкин. Как после пятого матча отметил главный тренер команды Джаред Беднар — он просто зверь. И это действительно так, ведь Ничушкин задал тон в первой игре с победными 1+1, так не останавливается до сих пор. Россиянин уже повторил рекорд клуба по голам в одном финале Кубка Стэнли.

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По большому счёту пока в полной мере сбываются прогнозы, сделанные под впечатлением от нападения «Колорадо». С таким давлением в этом плей-офф «Тампа» действительно ещё не сталкивалась – соперник пугающе хорош в большинстве и играет без оглядки на свои ворота. Пожалуй, это самый серьёзный вызов для Джона Купера и его команды.

Однако нельзя сказать, что действующие чемпионы с этим вызовом не справляются. Если бы для «Колорадо» с его монструозной атакой всё было бы так просто, то до шестого матча интрига в этой серии бы не дожила. Свои вопросы тоже имеются. Можно смело сказать, что «Тампа» пока абсолютно точно не готова расстаться с мечтами о третьем титуле подряд и династии.

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Уже множество раз приходилось отмечать, как «молнии» прибавляют к решающим стадиям каждого раунда плей-офф. Сейчас задача гораздо сложнее, нежели были в сериях с «Торонто» или «Рейнджерс», но и она не кажется нерешаемой. В целом за пять матчей «Тампа» провалилась всего один раз – сенсационное поражение 0:7 во второй игре явно выбивается на общем фоне. Однако больше подобного доминирования от «Колорадо» не было.

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«Лайтнинг» теперь не стараются переиграть соперника впереди, но по-прежнему активно используют свои преимущества в обороне. Андрей Василевский в финале уже пропустил много довольно нелепых шайб, но важно совсем не это. При регулярных 30+ бросков по воротам и хорошем проценте реализации большинства только один раз «лавины» смогли забить россиянину больше трёх шайб в основное время.

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Из трёх поражений «молнии» дважды уступили только в овертайме, а о победном голе Кадри в четвёртом матче до сих пор активно спорят. Так или иначе, парням Купера уже второй раз удаётся вернуть интригу при отставании в две победы в серии. В нужный момент сошлось буквально всё. Василевский показал, кто лучший вратарь, Чернак быстро восстановился от травмы, Кучеров забил важнейший гол в большинстве, а Сергачёв отметился в овертайме.

Предыдущая встреча отчётливо показала, что «Колорадо», хоть и может давить в атаке на пределе возможностей, но силы его тоже не бесконечны, на весь матч давления всё-таки не хватает. Когда «лавины» немного отдают контроль, «Тампа» готова наказывать. И до сих пор она это делала стабильно. В сценарии, когда цена каждой ошибки высока и приходится действовать осторожнее, «Лайтнинг» выглядят интереснее, ведь возрастает влияние вратарей. То, что тащит Василевский, далеко не всегда способен вытащить Кемпер.

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И это не говоря о самоотверженности игроков обороны «Тампы», которые буквально ложатся под шайбы! Подопечные Купера лидируют в плей-офф по заблокированным броскам. «Молнии» выдержали натиск соперника в Денвере и теперь должны выстоять в последнем домашнем матче. Это вовсе не значит, что «Колорадо» не дожмёт чемпиона в очередном овертайме, но результативности уровня первых матчей им не достичь. Потому стоит рассмотреть ставку «тотал меньше 5.5 шайбы» с коэффициентом 2.02.

«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: прогноз и ставка на 6-й матч финала плей-офф НХЛ 27 июня 2022 года

Один матч финала никоим образом не должен стать отражением всей серии, но предыдущая игра в Денвере позволила поверить, что интрига в этом противостоянии вновь на прежнем уровне. Да, «Колорадо» всё так же фаворит, который в любой момент способен задавить соперника в атаке. Но важно, что уже три матча подряд сделать это у «лавин» не получается. «Колорадо» сбавил обороты слишком рано, позволив «Тампе» пережить опасный первый период и свести игру к обоюдной активности впереди. А при таком темпе у «Лайтнинг» всегда будет преимущество, ведь Андрей Василевский – лучший голкипер финала. Именно поэтому не ждём много голов и в этот раз.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.02.

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