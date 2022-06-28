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Англия U19 — Италия U19: прогноз Артура Петросьяна на встречу Евро-2022

Англия U19 — Италия U19: прогноз Артура Петросьяна на встречу Евро-2022
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Англия U19 – Италия U19 в рамках чемпионата Европы.

Ставка: Англия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.85.

«Соотношение сил чем-то напоминает финал прошлогоднего Евро. У англичан команда более основательная, прагматичная, эффективно действующая впереди. У итальянцев команда более романтическая – у неё хватает индивидуально сильных исполнителей, явный крен в сторону атаки и не лучшая игра после потерь мяча.

Экспресс с коэффициентом 5.11 на полуфиналы Евро-2022.

Взрослый финал получился небогатым на моменты, и, в принципе, юношеский полуфинал может в этом его повторить. Итальянцы понимают, что раскрываться против англичан не стоит, да и чревата слишком открытая игра, что доказали французы.

Ну а англичане события форсировать не будут, им удобнее выжидать ошибки соперника, чтобы его затем за это наказать.

Предположу, что мы увидим максимум три забитых мяча, а в финале окажутся родоначальники футбола», — сказал Петросьян.

Прогноз на матч Англия — Италия с коэффициентом 3.50.

Прогноз с коэффициентом 3.02 на матч «Краснодар» — «Ростов».

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