Англия — Италия. Гарри Кейн и Гарет Саутгейт обзавидуются

28 июня состоится матч полуфинала молодёжного чемпионата Европы до 19 лет Англия — Италия. Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех итальянцев оценивается в 3.86. На ничью дают коэффициент 3.70.

Прогноз на матч Англия — Италия с коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Англия U19 — Италия U19 28 июня 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Англия U19 — Италия U19 получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч молодёжного чемпионата Европы — 2022 Англия — Италия (28.06.2022)

Полуфинальный матч чемпионата Европы до 19 лет Англия и Италия проведут на стадионе «НТЦ Сенец» 28 июня. Молодёжные сборные уже как минимум попали в топ-4 лучших – это хорошее достижение. Англичане последний раз становились победителями турнира в 2017 году, а итальянцы не выигрывали с 2003-го. Одни получат шанс выиграть трофей, а другим придётся довольствоваться матчем за третье место.

Уже несколько лет Иан Фостер работает с молодыми и амбициозными английскими футболистами. Воспитанник академии «Ливерпуля» как спортсмен не добился высот, но в качестве специалиста может стать победителем молодёжного чемпионата Европы уже в этом году. На данном этапе никакой критики или недовольства в адрес тренера быть не должно, выполняет он свою работу великолепно.

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Англия U19 не испытала проблем с выходом в полуфинальную стадию. Команда ведёт серию из семи побед подряд. Не просто обыгрывает соперников, а не оставляет им ни единого шанса отыграться. В чемпионате Европы до 19 лет англичане провели уже девять противостояний и пропустили всего один гол за это время. Забили его ирландцы, но быстро за это поплатились. Солидно.

Фостер и его подопечные выглядят неуязвимыми в обороне, а в атаке постоянно нащупывают моменты для реализации. В групповом этапе сборная возглавила таблицу, набрав девять из девяти очков, забив семь мячей и не пропустив. Лидер у «трёх львов» определился – это центральный нападающий Дейн Скарлетт, отметившийся уже восемью голами в текущем турнире. Игрок «Тоттенхэма» после таких ярких выступлений может заслужить место в основе «шпор».

И этот парень не единственный, на ком держится успех английской молодёжки. Отдельного внимания заслуживает Чуквуэмека, отправивший в ворота соперников пять мячей и сделавший три ассиста. С вратарской позицией тоже всё гладко: так надёжно защищать ворота «трёх львов» может только Мэттью Кокс из «Брентфорда». Интересный факт – свой первый профессиональный опыт голкипер получил на текущем ЧЕ-2022. И он сразу получился настолько удачным.

Италия U19 не может похвастаться такой безупречной статистикой выступлений. Но вопросов к игрокам и тренеру быть тоже не должно, ведь футболисты вышли в полуфинал и претендуют на место в финале. Серия из пяти матчей без поражений была резко прервана в предыдущей встрече. Однако игра не имела никакого ключевого значения для итальянцев, ведь они отобрались в плей-офф заранее.

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Противостояние с французами действительно оказалось ударом ниже пояса для «лазурных». Сборная отлично стартовала после свистка, счёт открыл Вольпато. Счастье длилось недолго, потому что противнику хватило 20 минут, чтобы испортить настроение и выйти вперёд. Итальянцы пробовали принять правила игры дерзких французских нападающих, но так и не смогли. В итоге проиграли с разгромом 1:4.

Италия имела способность подавлять своё желание открываться в обороне, но до прошлой встречи. До этого момента не было каких-то серьёзных противников, поэтому показать реальную ценность сборной Италии могли как раз французы. Итальянская молодёжь часто не раскрывается на все 100% и не реализует много моментов – так происходило в двух прошлых противостояниях. Не забивали больше одного Франции и Словакии, хотя возможность была.

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Скорее всего, «лазурные» ничего не будут менять перед ответственными матчами плей-офф. Основной голеадор – молодой нападающий «Наполи U19» Джузеппе Амброзино – в строю. Между ним и Скарлеттом вполне может завязаться противостояние. Ничего странного в этом нет – две ключевые фигуры, сделавшие серьёзную заявку в этом чемпионате Европы до 19 лет.

В то же время, если заглянуть глубоко в молодёжные сборные этой полуфинальной встречи, становится заметно превосходство одного из коллективов. Англичане тренируются и играют под руководством очень опытного тренера, пусть не состоявшегося как футболиста. Многие футболисты уже выходили на поле в основном составе крупных клубов АПЛ, как минимум легче себя ощущают в атмосфере больших побед и поражений.

Итальянцам же после разгромного поражения от Франции будет сложно собраться и подготовиться. Как бы тренер ни старался, но некоторые из игроков могут не совладать с эмоциями, дать им волю на поле. Не верится, что у «лазурных» есть хоть какие-то шансы обойти англичан, находящихся на пике формы. Рискнём и проверим победу номинальных хозяев с форой (-1) за 2.68.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Европы Англия U19 — Италия U19 28 июня 2022 года

Многие представители английской молодёжки показывают крайне высокий уровень. Настолько всё хорошо, что некоторых из них можно ждать в основе больших клубов АПЛ. Молодёжная сборная Италии менее опытная в плане больших матчей. Думается, англичане, вышедшие на пик формы, спокойно выйдут в финал ЧЕ-2022 U19.

Ставка: победа Англии с форой (-1) за 2.68.

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