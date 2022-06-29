Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Зенит»: смотреть онлайн матч предсезонного турнира в Москве, ставки и коэффициенты

ЦСКА — «Зенит»: смотреть онлайн матч предсезонного турнира в Москве, ставки и коэффициенты
Комментарии

29 июня состоится матч товарищеского турнира ЦСКА — «Зенит». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

ЦСКА уже поменялся. «Зенит» ждут большие проблемы.

Игра состоится в Москве на «ВЭБ Арене».

Эксперты склоняются к победе действующего чемпиона России. Заключить пари на «Зенит» предлагается с коэффициентом 2.10. Успех москвичей оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18.

Если забьют футболисты ЦСКА, сыграет коэффициент 1.32. Гол в исполнении «Зенита» доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.62.

Сделать ставку на результативную ничью предлагают за 4.80, а на волевую победу «Зенита» — за 9.00. Волевая победа ЦСКА идёт за 11.50.

Агент: «Галатасарай» пытается подписать Дзюбу и Оздоева.

ЦСКА продал Бохинена итальянскому клубу.

Федун не собирается продавать «Спартак» Абрамовичу.

«Краснодар» отказался подписывать контракт с Ахметовым.

Мозес не вернулся в «Спартак» из-за жены.

ЦСКА — «Зенит». Владимир Федотов новый, а результаты прежние ЦСКА — «Зенит». Владимир Федотов новый, а результаты прежние
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022