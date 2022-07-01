«Пари НН» — «Сочи»: прогноз Виктора Гусева на игру предсезонного турнира

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч предсезонного турнира «Пари НН» — «Сочи».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.08.
«Обе команды уже играли с «Зенитом» на данном турнире и обе выглядели очень неплохо. У обеих команд новые главные тренеры.
Позорился в Германии и работал с «пиратами». Что за ноунейм будет рулить «Локо».
Обратим внимание, что «Сочи» давно не проигрывает. Последнее поражение в рамках основного времени случилось еще 20 марта. В прошлом сезоне РПЛ нижегородцы выиграли дома — 1:0, и была ничья в Сочи 1:1.
У «Сочи» много потерь, но Гаранин привел целую группу новых игроков. Интересно подписание нападающего Сарвели. Думаю, это усиление. «Нижний Новгород» приобрел Кротова и Рыбчинского. Эти фамилии на слуху.
Важно, что прогнозируют жару, поэтому много голов здесь не жду. Особенно учитывая тот факт, что в чемпионате соперники за два очных матча забили всего один мяч», — сказал Гусев.
Прогноз с коэффициентом 3.84 на матч «Нижний Новгород» — «Сочи».
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