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Александр Волкановски — Макс Холлоуэй: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 276 3 июля

Александр Волкановски — Макс Холлоуэй: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 276 3 июля
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Эксперт по смешанным единоборствам и бывший комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Александр ВолкановскиМакс Холлоуэй в турнире UFC 276.

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Ставка: Макс Холлоуэй выиграет бой с коэффициентом 2.58.

«Впереди у нас титульный поединок на турнире UFC, где встретятся Макс Холлоуэй и Александр Волкановски.

Мне кажется, что Макс Холлоуэй выиграет этот бой. В прошлом бою он оставил некий резерв, он понимает, в чём можно улучшиться и усилиться, чтобы выиграть у Волкановски. А вот Волкановски отработал на пределе, и ему уже некуда прибавлять.

Думаю, что Макс добавит и с третьей попытки заберёт этот бой. Думаю, что он приблизился к пониманию того, как побить своего самого неудобного соперника».

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