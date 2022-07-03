«Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз Константина Генича на матч в Сочи 3 июля 2022 года

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Црвена Звезда», который пройдёт в Сочи.
Прогноз с коэффициентом 4.80 на матч «Зенит» — «Црвена Звезда».
Ставка: «Зенит» забьёт минимум два мяча за 1.75.
«Не обойти вниманием встречу, которая пройдёт в Сочи. Такой выставочный матч: «Зенит», победитель Кубка Пари Премьер, сыграет «газпромовскую» встречу с «Црвеной Звездой» на стадионе «Фишт». Это последний матч «Зенита» при подготовке к Суперкубку России.
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«Зенит» уже демонстрирует достаточно хорошую форму. По матчу с ЦСКА «Зенит» в первом тайме порадовал и движениями, и взаимодействиями. Команда хорошо двигалась, хорошо держала мяч. Бразильцы в полном порядке, и Бакаев здорово себя проявляет в новой команде.
«Црвена Звезда» — соперник неуступчивый, но «Зенит» получше сейчас готов. Учитывая, что матч выставочный, по результативности всё должно быть нормально. Думаю, минимум два мяча «Зенит» забьёт. Пока не забивает Иван Сергеев, но моментики у него есть. Остальные хорошо поддерживают атаки, про Бакаева я уже сказал, Сутормин, крайний защитник, забивает прекрасными ударами.
В общем, думаю, минимум два «Зенит» этой «Црвене Звезде» вполне может за 90 минут забить. Мой прогноз — «индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 мяча» за 1.75».
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