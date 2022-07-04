ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Алексея Андронова на матч предсезонного турнира

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» в рамках предсезонного турнира.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.90.
«Российские клубы готовятся к стартующему вскоре сезону. Поговорим о матче ЦСКА – «Пари НН».
Почему ЦСКА разочарует в матче с «Пари НН».
ЦСКА хоть и крупно проиграл «Зениту», но получил много информации о своих новых футболистах и понимает, над чем надо работать, что надо исправлять.
Команда «Пари НН» сменила тренера, в ней изменилось практически все. Большинство экспертов в прошлом сезоне ставили на нее как на главного аутсайдера, но команда сумела сохраниться в РПЛ. Второй год для таких клубов, как правило, гораздо более сложный. Думаю, что и этот матч будет сложный, потому что если не попробовать здесь сыграть с позиции силы, то где же это пробовать?
ЦСКА будет играть активно, Владимир Федотов постарается реализовать возможности своих игроков в атаке, тем более что все больше ясности становится с составом. Думаю, что ЦСКА выиграет с форой (-1). Армейцы сейчас просто сильнее», — сказал Андронов.
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