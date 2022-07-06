Букмекеры оценили шансы «Шерифа» обыграть «Зриньски» в Лиге чемпионов

6 июля состоится матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между клубом «Зриньски» из Боснии и Герцеговины и «Шерифом» из Молдавии. Начало игры — в 21:00 мск.

Заседание по искам РФС в CAS продолжалось более шести часов.

Эксперты отдают предпочтение действующему чемпиону Молдавии. Поставить на успех «Шерифа» предлагается с коэффициентом 2.30, а победа «Зриньски» оценена в 3.35. Заключить пари на ничью предлагается за 3.00.



Аналитики не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.77.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.98.

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